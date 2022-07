Meelt muutnud NBA pealik tahab vanusepiirangut langetada

Pärast seda, kui mitmed noored tähed - teiste seas näiteks LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Garnett, Tracy McGrady ja Dwight Howard - liitusid NBA-ga kohe pärast keskkooli lõppu, tõstis liiga 2005. aastal vanusepiiri 18 eluaastalt 19 aastale. See tähendab, et mängijad on pidanud pärast keskkooli lõpetamist enne NBA-sse minemist veetma ühe aasta ülikoolis või ookeani taga profikorvpalli mängides.

Silver on varem öelnud, et toetab vanusepiiri tõstmist 20 eluaastale, mis tähendaks, et mängijad peaksid ülikoolis või mõnes profiliigas draft'i ootama kaks aastat. Teisipäevasel iga-aastasel pressikonverentsil tunnistas Silver aga, et on "erinevate sotsiaalsete muutuste", kolledžikorvpalli jõudnud imidžiõiguste lepingute ja ülikooliliiga NCAA komitee juhi Condoleezza Rice'i soovituste tõttu oma meelt muutnud.

"Kui kaalun kõiki erinevaid asjaolusid, arvan, et see oleks õige otsus," sõnas Silver. "Loodan väga, et selle muutuse saame sisse viia järgmise kollektiivlepingu sõlmimiseks."

NBA ja liiga mängijate ühendus on uue lepingu sõlmimiseks juba läbirääkimisi alustanud. Praegune kollektiivleping (CBA), mis hõlmab endas muuhulgas mängijate lepinguid, üleminekuid, tulude jaotust ja draft'i puudutavaid reegleid, kestab 2024. aastani, kuigi mõlemal osapoolel on enne tänavusi jõule võimalik rakendada loobumisklauslit. Nii liiga kui mängijate ühendus on siiski avaldanud optimismi, et jõutakse kompromissile ja lepingut pikendatakse.