Meeste rannavõrkpalli koondis osaleb uudsel Rahvuste karikaturniiril

Eesti koondisesse kuuluvad Viinis toimuval turniiril Kusti Nõlvak, Mart Tiisaar, Rasmus Meius, Kaur-Erik Kais ja Dmitri Korotkov. Treenerina tegutseb Austrias Indrek Verro, vahendab volley.ee.

Esmakordselt toimuva Rahvuste karika turniirisüsteem sarnaneb rannavõrkpalli MK-etappide formaadile. Kaheksa meeskonda jaotatakse kahte neljaliikmelisse alagruppi. Alagrupis selgitatakse välja kolm paremat meeskonda, võitja pääseb otse poolfinaali, teiseks ja kolmandaks tulnud koondised saavad oma võimaluse veerandfinaalides, kus selgitatakse välja ülejäänud poolfinalistid.

Tavalisest erinev on see, et riikide omavaheline paremus selgub mitte ühe-, vaid kahemängulistes minimatšides ja kui seis on pärast kahte mängu viigis, saab otsustavaks kuldne geim. Tavalisest suurem on sellel võistlusel ka koondise treeneri roll, sest erinevalt MK-etappidest tohib treener mängu ajal viibida väljaku ääres ja tal on õigus muuta koosseise enne iga minimatši ning ka enne kuldset geimi.

"Meeskonna koosseisu valisime viieliikmelise, et anda eeldatavalt suurimat koormust saavale Mardile või Kustile vajadusel puhkust," kommenteeris koondise koosseisu Eesti rannavõrkpallikoondise peatreener Rivo Vesik. "Nooremad poisid saavad sealt turniirilt väärt kogemust ja oma suvistel treeningutel tehtud raske tööga on nad selle võimaluse igati välja teeninud."

Alagruppide loosimise aeg on praegu veel lahtine.