Tamm kiidab tippklubi tingimusi: palju väljakuid, kus on ideaalne muru

"Olin kusjuures valmis ootama juuli lõpuni, aga siis ühel päeval Harri [Tamme agent Harri Ojamaa] kirjutas ja ütles mulle, et selline võimalus on: kohe peab otsustama, oodata midagi ei ole. Kas tahan või ei taha? Ütlesin, et tahan ja pühapäeval lendasin juba siia," kirjeldas keskkaitsja intervjuus Soccernet.ee-le.

"Kindlasti selliseid tingimusi ja baasi ei ole mul varem koduklubis olnud. Siin baasis on treeningkompleks, kus on ka treeneritele kõik vajalikud ruumid, garderoobid, taastusvõimalused, basseinid, saunad, söökla. Siis on järgmine maja, kus elavad mängijad, üks maja, kus on Ukraina sõjapõgenikud. Väga palju väljakuid, kus on täiesti ideaalne muru," lisas Tamm.

Eesti koondislase sõnul tehti talle kaks pakkumist ka Kreeka kõrgliigast.

