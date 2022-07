Läti jalgpalliklubi käis uue mängija eest välja poolteist miljonit eurot

Kahe nädala pärast 23. sünnipäeva tähistav Babec kuulus aastate eest Prantsusmaa klubi Metzi noortesüsteemi, kolmel hooajal Gorica eest käis ta Horvaatia kõrgliigas väljakul 65 mängus. 2017. aastal esindas ta kahes mängus ka Horvaatia U-18 koondist.

Kuigi täpset summat pole avalikuks tehtud, kirjutavad üleminekuid kajastav portaal Transfermarkt ning Horvaatia meedia, et Babec läks Riia klubile maksma 1,6 miljonit eurot. Eelmine ametlik Läti kalleim üleminek tehti 300 000 euro eest.

"Tean, et olen Läti jalgpalli ajaloo kalleim üleminek," rääkis Babec kodumaa portaalile Gemanijak. "See võib olla koormaks, aga ma ei poe vastutuse eest peitu. Pean tegema kõik, et nende usaldust õigustada," lisas poolkaitsja.

Riga omanikuks on venelasest miljardär Sergei Lomakin, kes lõi 2007. aastal seitsmes riigis töötava poe Fix Price. Lisaks Läti klubile kuulub talle ka Küprose meeskond Pafos.