Venemaa jäähokitäht saab esimest korda järgmist koduklubi valida

Juuli lõpus 36-aastaseks saav Malkin on viimased 16 hooaega veetnud Pittsburgh Penguinsi ridades, kus ta moodustas koos Sidney Crosby ja Kris Letangiga tuumiku, mis aitas Penguinsil võita kolm Stanley karikat.

The Athleticu sõnul soovib Malkin Penguinsis jätkata, kuid läbirääkimistel on tekkinud ummikseis. Nimelt on Penguins Malkinile pakkunud kolme aasta pikkust lepingut, millega teeniks ründaja aastas kuus miljonit dollarit. Malkin pole sellistest tingimustest huvitatud, vaid soovib väidetavalt pikemat lepingut nagu sai temast üheksa kuud noorem Letang, kes sõlmis eelmisel nädalal Penguinsiga kuueaastase lepingu.

Penguinsil on kokkuleppeni jõudmiseks veel üks päeva aega, enne kui teised meeskonnad saavad Malkinile enda pakkumised esitada.

Malkin on Penguinsi eest 981 mänguga kirja saanud 1146 resultatiivsuspunkti, kuid eelmisel hooajal tegi ta vigastuste tõttu kaasa ainult 41 mängus ja kogus 22 punkti.