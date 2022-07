Prantslased troonivad esmakordselt ragbi maailma edetabelit

Kevadel 12-aastase vahe järel Kuue rahvuse turniiri võitnud Prantsusmaa kerkis edetabeli esinumbriks tänu laupäeval teenitud 20:15 võidule Jaapani üle ning Uus-Meremaa ja valitseva maailmameistri Lõuna-Aafrika Vabariigi kaotustele.

Prantsusmaa järel hoiab teist kohta Iirimaa, mis tähendab, et esimest korda pärast edetabeli loomist 2003. aastal on esimesed kaks koondist põhjapoolkera riikidest. Kolmandal kohal on Lõuna-Aafrika Vabariik ning neljandaks langes Uus-Meremaa, kes pole kunagi varem esikolmikust väljaspool olnud. Viiendal real paikneb Inglismaa, kes sai laupäeval 25:17 jagu kuuendal kohal asuvast Austraaliast.

Esikümnesse kuuluvad veel Šotimaa, Wales, Argentina ja Jaapan. Eestit ragbi maailma edetabelist ei leia, kuid meie lähinaabritest on kõrgeimal kohal Venemaa (25.). Rootsi hoiab 38., Leedu 48., Läti 63. ja Soome 83. kohta.

Naiste edetabelit juhib Inglismaa, neile järgnevad Uus-Meremaa, Prantsusmaa, Kanada ja USA.