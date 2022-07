Äsja jalgpallurikarjääri lõpetanud Wilshere leidis juba uue ameti

Endine Inglismaa jalgpallikoondislane Jack Wilshere teatas hiljuti jalgpallurikarjääri lõpetamisest. 30-aastane endine poolkaitsja on leidnud juba uue ameti ning hakkab juhendama Arsenali U-18 jalgpallimeeskonda.

Wilshere tuli läbi Arsenali akadeemia, enne kui ta tegi põhimeeskonna eest 197 kohtumist ja võitis Londoni klubiga kaks FA karikat.

"See roll on minu jaoks suur au. Pole saladus, et ma armastan seda klubi," sõnas ta.

"Mulle meeldib see, mille eest me seisame. Suure osa oma elust veetsin selles akadeemias. Need olid ühed minu elu parimad päevad," lisas Wilshere.

"See on minu jaoks suur võimalus ja ma olen selleks valmis. Olen põnevil ega jõua ära oodata, millal saan aidata neil noortel mängijatel areneda nii väljakul kui ka väljaspool jalgpalli."

"Arsenali perekonda kuuluda on eriline tunne. Kuigi ma olin mõne aasta mujal, oli mu süda alati Arsenalis," sõnas Wilshere.

"Ma ei jõua ära oodata, millal saan alustada ja aidata neil noortel mängijatel areneda koos suurepärase meeskonnaga," kommenteeris Wilshere.

Wilshere mängis lisaks Arsenalile ka West Hamis, Boltonis, Bournemouthis ja Taani meeskonnas AGF Aarhus.