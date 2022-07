VIDEO | Kanadas saadi hakkama jalgpalliajaloo ühe suurima eksimusega

Nimelt oli tema tiimikaaslane just skoori tegemas, sest pall oli veeremas üle väravajoone, kuid Akio lõi selle hetk enne joone ületamist minema. Võimalik, et Akio tahtis väravat tähistada või siiski ise skoori teha, kuid tabas palli halvasti ning lõi selle lihtsalt kaugele minema.

Akio klubi Valour FC võitis siiski kohtumise 1:0 HFC Wanderersi vastu.

"Alustuseks tahan öelda, et olen rahul eile õhtul saadud kolme punkti üle ja meie meeskonna vastupidavuse üle," sõnas Akio. "Ma tõesti lõin palli väravast mööda. See on nii lihtne. Kõik teevad tööl vigu, see on osa elust," kommenteeris Akio pärast mängu.

