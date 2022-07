Doncic: rekordid pole minu kinnisidee, ma tahan sõrmust võita

"See on eesmärk, mis on igal mängijal, kes NBA-sse tuleb," sõnas Doncic. "Kõik ei saa öelda, et ta on valitud NBA väärtuslikumaks mängijaks (MVP). Muidugi ei vahetaks ma seda sõrmuse vastu, aga kui suudaksin võita MVP tiitli, oleks see hämmastav," lisas Doncic.

Kui Doncicilt küsiti uute rekordite püstitamise kohta, mainis ta veel, et see on midagi, mis pole nii tähtis, kui võitmine. "Rekordite murdmine ei ole midagi, mis mind köidab või paelub. Ma jahin võitu," kommenteeris Doncic.

Doncic kommenteeris ka seda, kuidas tema endine koduklubi Madridi Real vallandas hiljuti tervislikel põhjustel kauaaegse peatreeneri Pablo Laso.

"Ma ei saa aru, mis juhtus," ütles Doncic. "Pablo on suurepärane treener ja suurepärane inimene. Ma arvan, et see ei oleks tohtinud nii minna," sõnas Doncic.

"Jah, muidugi," vastas Doncic küsimusele, kas ta peab Pablo vallandamist ebaõiglaseks. "Paljud inimesed arvavad nii tänu sellele, mida Pablo on pärast kõiki neid hooaegu Madridi heaks teinud. Ma arvan, et ta on kindlasti parim treener, kes Madridi Realil kunagi olnud on."