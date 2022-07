Venelased hakkasid panustama petturite korraldatud kriketivõistlusele

Vihje alusel arreteeris politsei eelmisel nädalal Gujarati osariigis Mehsana linnaosas neli meest, kes korraldasid võltsturniiri ja võtsid sotsiaalmeediarakenduse Telegram kaudu panuseid Venemaa kolmest linnast tulnud panustajatelt, vahendab BBC.

Juhtumit uurinud ohvitser Bhavesh Rathod ütles, et üks neljast India mehest töötas Venemaal pubis ja tal olid seal mingid kontaktid, kelles ta suutis huvi tekitada kriketile panustamise osas.

Kuigi India seadused ei luba spordile panustada (välja arvatud hobuste võiduajamine), esineb politsei sõnul kriketis sageli mitmeid hasartmängu juhtumeid.

Võistluse korraldajad palkasid palju töötuid mehi, kes pidid kehastuma kriketimängijateks ja kohtunikeks. Samuti pandi võistlust kommenteerima suvaline mees, kes esitles end spordikommentaatorina.

Mehsana "turniir" katkes pärast seda, kui Molipuri küla kauges kohas oli peetud rohkem kui üheksa mängu, teatas politsei. Nad konfiskeerisid kriketikomplektid, kaamerad ja isegi kõlarid, mis võimendasid jooksvat kommentaari, et meeleolu luua.

Enamik panustajaid asus Moskvas, Voronežis ja Tveris, teatas politsei. Mängudele autentsema tunde andmiseks lasti maapinna lähedale paigutatud kõlaritest läbi internetist alla laaditud rahvahulga helidega jooksev kommentaar. Tegelikult seal võistlusel pealtvaatajaid polnud.

Kohtunikud kasutasid korraldajatega suhtlemiseks raadiosaatjaid, kes suhtlesid panustajatega. Samuti andsid kohtunikud mängijatele juhiseid ja mõjutasid mängu tulemust.

"Ma pole kunagi sellist pettust näinud. Need mehed koristasid lihtsalt maatüki ja hakkasid mängima kriketit ning seda Youtube'is esitama, et hasartmängudega raha teenida. Isegi kohalikud külaelanikud polnud sellest teadlikud. Me teame väga vähe venelaste kohta, kes selle mängu peale panuseid tegid," ütles Rathod.