Pipper võitis parajõutõstmise USA lahtistel pronksmedali

Naiste kehakaalus kuni 73 kilogrammi, suutis Pipper rinnalt suruda 60 kg, mis on ka tema uus isiklik rekord. Võit läks Brasiilia paratõstjale Mariana D'Andreale ning teise koha sai Mehhikost pärit Yesenia Colmenarez Retano

See tulemus tõi talle kulla ka seeniorite kategoorias.

Vai Brasil Vai



A new Americas record of 140kg is set in the Women's Up to 73kg by Mariana D'Andrea



Yesenia Colmenarez Retano

Jelena Pipper