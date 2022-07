Kullas ja Talviku tulid Inglismaa meistrivõistluste etapil pjedestaalile

MX1 klassi ajasõidus näitas Kullas viiendat ringiaega. Kiireim oli tema suurim konkurent tiitlile Tommy Searle. Avasõidus võttis Kullas esimesel ringil sisse kolmanda positsiooni, kohe tema seljataga oli Searle. Sõidu keskel tõusis Harri juba võistlust juhtima. Samal ajal parandas positsioone ka Searle, kes varsti teiseks tõusis. Esikohale pääsedes, ei andnud Kullas Searle'ile mingit võimalust ja ta võttis kindla esikoha. Searle lõpetas sõidu teisena ja John Adamson kolmandana, vahendab Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon.

Teist sõitu asus stardi järel juhtima Searle, kelle seljataha jäi Kullas. Meeste vahel toimus kogu sõidu jooksul vinge võitlus ja Kullas suutis mitmel korral ka sõitu juhtima asuda, kuid Searle'il oli alati vastus olemas. Lõpuks pidi Harri oma suurima konkurendi nappi paremust tunnistama ja ta tuli finišisse teisena. Kolmandana lõpetas sõidu Josh Gilbert.

Etapi kokkuvõttes teenisid Kullas ja Searle võrdselt 47 punkti, kuid teise sõidu paremus andis esikoha britile. Kolmas oli etapi kokkuvõttes 36 punktiga Shaun Simpson. Sarja kokkuvõttes on Kullasel 264 punkti ja ta hoiab teist kohta. Liidrikohal oleval Searle'il on koos 277 punkti. Kolmas on 227 punktiga Simpson.

MX2 klassis tegi debüüdi uue meeskonna värvides Jörgen-Matthias Talviku. Talviku näitas juba ajasõidus, et ta on kindel favoriit pjedestaalikohtadele, kui ta sõitis välja teise aja Conrad Mewse'i järel. Avasõidus ei suutnud Talviku endale kohaselt head starti teha ja tal tuli sõitu alustada esikümne piirilt. Sõit ise õnnestus tal aga väga hästi ja ta parandas pidevalt positsioone. Poolel sõidumaal oli ta juba kolmas ning seejärel suutis ta mööduda ka teisel kohal sõitnud Kay Karssemakersist. Esikohal sõitnud Mewse oli selleks hetkeks juba oma teed läinud ja Talviku lõpetas sõidu teisena.

Teise sõidu alguses oli Talviku esimesed ringid neljandal kohal, kuid siis tegi ta kahel järjestikusel ringil kaks möödasõitu ning tõusis teiseks. Sõitu juhtis samal ajal taas Mewse, kellega Jörgen-Matthias jälle otseselt võidu sõita ei saanudki. Mewse sai teistega vahe sisse ning võttis taas esikoha. Talviku tuli finišisse kindlal teisel kohal ja Karssemakers oli taas kolmas.

Etapi kokkuvõttes tuli Talviku 44 punktiga teisele kohale. Etapivõit läks 50 punktiga Mewsele, kolmas oli 40 punktiga Karssemakers. Hooaja kokkuvõttes Talviku enam kõrgesse mängu tõusta ei saa, kuna ta osales esmakordselt sel hooajal Inglismaa meistrivõistlustel.

Briti meistrivõistlustel jääb sõita veel kaks etappi.