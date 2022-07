Karelson: MM-il sooviks poodiumikoha saada

"Sakslast ma teadsin väga hästi. Käisime laagris ja seal ma võitsin teda mitu korda. Kõik kaardid olid minu käes, eks oligi vaja lihtsalt valmistuda selleks, et on vaja võita, et midagi siin ei ole. Tegingi kindlalt talle seljataha tõmbe, kaitsesin ja trügisin ja midagi sellist üllatavat ei olnud. Mõnus tunne oli pjedestaalil seista ja Eesti hümni kuulata, aga nüüd on vaja uuesti edasi minna. Nii see elu käib," sõnas Karelson.

Esimesed suuremad turniirivõidud hakkasid Karelsonil juunioride klassis tulema juba eelmisel aastal. See on pika ja raske töö tulemus.

"Ma pigem arvan, et see on pikaaegne, eelmine aasta ma ka sain turniiridelt kuldasid ja pjedestaalikohti ja nüüd lihtsalt ma läksin tegema kindlat asja. Eelmisel aastal ma olin lahtise peaga, mõtlesin, et vaatan, kuidas läheb, aga nüüd ma tegin seda, mida ma olen lihvinud aasta aega. Eks see kandiski vilja," lisas Karelson.

Nädala lõpus sõidab koondis Soome, edasi ilmselt Leetu laagerdama, et valmistuda U-20 MM-iks augusti lõpus. U-23 MM ootab ees oktoobris.

"No nüüd on pinge rohkem maas, kui on juba Euroopast medal käes. MM-il kindlasti pjedestaalikoha võiks saada ja U-23 on juba teisejärguline. Selle peale ma veel ei mõtle, praegu on juuniorid kuus nädalat, siis peab edasi vaatama, et kuidas ja mis," kommenteeris Karelson.