Raun: olen õnnelik, et selline asi Eestisse rajati

Nõmme lumepargis avati uus nõlv, kus saab mäesuusatamist ja lumelauasõitu harjutada ka suvel ning oma oskusi talveks treenida. Team Estonia lumelaudur Lissel Raun on õnnelik selle üle, et nüüd on ka Eestimaa pinnal selline võimalus olemas.

"Eks Eestimaa talved on nagu nad on. Meil on olnud igasuguseid talvesid ja me oleme täna kümme aastat seda lumeparki teinud ja treeninguid teinud kümme aastat ehk see areng on selline. Mingis faasis tekkiski vajadus laste ja treenerite näol nagu surve, et me peame oma trenne viima professionaalsemaks ja aastaringsemaks," kommenteeris Nõmme lumepargi tegevjuht Liis Needrit.

Üle 200 trennilapsega Nõmme Lumepark sai aastaringse plastikkattega nõlva loomiseks inspiratsiooni mõned aastad tagasi välismaalt. Idee kiidab heaks ka Team Estonia lumelaudur Lissel Raun.

"Hea tunne on, lõpuks ometi. Välismaal on juba päris paljud pargid niimoodi teinud, aga ma olen väga õnnelik, et siuke asi Eestisse rajati," ütles Raun.

Nõlv on rohkem mõeldud trennilastele harjutamiseks, kuid ka kogenumad saavad seal end soojas hoidmas käia.

"Eks mingis mahus käin ise ka ikka siin, et torude- ja käsipuutrikke saab siin harjutada, aga suuremad hüpped, mida võistlusel vaja läheb, siis kahjuks neid siin ikka treenida või õppida ei saa," lisas Raun.

Enam ei pea ootama ja vaatama, mida Eesti ilm teeb, sest mäesuuska või lauda saab sõita aastaringselt.

"Sügisest hakkab see nõlv aitama meil kohe septembris hooaja ettevalmistusega pihta hakata ja me ei ole enam sõltuv sellest, mis hetkel lumi maha tuleb. Kui lumi unustab Eestimaa ära mingil hetkel, siis meie saame siin nõlva peal ikka oma trenne läbi viia ja mäesuuska ning lumelauda sõita," lisas Needrit.