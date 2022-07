Jürgen Joonas sai juunioride MM-il kõrge 10. koha

Esimese alana võisteldi sprindidistantsil, mis joosti linnakeskkonnas. Noormeeste raja pikkuseks mägisel maastikul asuva linnakese käänulistel tänavatel oli 3,3 km ja neidudel 3 km. Tihedast konkurentsist rääkis stardiprotokollide pikkus – osales 151 noormeest ja 149 neidu.

Eestlastest tegi parima etteaste Võru noormees Jürgen Joonas, kes saavutas 10. koha. Kaotust ajaga 13.45 maailmameistriks tulnud rootslasele Axel Elmbladile kogunes 48 sekundit. Hõbeda teenis norralane Tobias Alstad (+0.26), pronksmedal läks jagamisele kolme võistleja vahel, sest 28 sekundit kaotasid võitjale nii norralane Mikkel Holt, prantslane Basile Basset kui ka itaallane Ilian Angeli.

Jürgen Joonas: "Jooks algas mul pisut rabedalt, keerasin korra valesse hoovi, aga õnneks sain oma veast kohe aru ja suuremat viga sellest ei tulnud. Seejärel sain oma rütmi kätte ja kõik edenes aina paremini kuni kolme viimase etapini, mis olid puhtalt jooksuetapid. Seal tundusid jalad päris pehmed ja jooks läks väga raskeks."

Neidudest teenisid medalid soomlanna Elisa Mattila (14.57), šveitslanna Lilly Graber (15.10) ja tšehhitar Anna Karlova (15.16).

Teised Eesti noored esimese 50 hulka ei pääsenud. Eestlaste kohad ja kaotused võitjale: 62. Brigitte Panker (+3.35), 67. Maria Eller (+3.47), 107. Mihkel Mahla (+4.05), 107. Anita Laanejõe (+5.44), 118. Johanna Laanoja, kes väänas rajal jalga (+6.32).

Kahjuks on Portugalis pikaajalise kuumalaine tõttu rohkesti metsapõlenguid ning seetõttu on metsadesse minek kuni 15. juulini kogu riigis keelatud. Lühiraja ja tavaraja võistluste toimumine on keelust tulenevalt praeguse seisuga suure küsimärgi all.

Kolmapäeval võisteldakse MM-il metsas jooksmise keelu tõttu kiirkorras programmi võetud teatesprindis.

