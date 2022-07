Ribery on endiselt frustreeritud Ballon d'Ori kaotuse üle

Endine Müncheni Bayerni mängumees ja Prantsusmaa jalgpallikoondislane Franck Ribery on endiselt frustreeritud, et ei võitnud 2013. aastal maailma parima jalgpalluri auhinda Ballon d'Ori.

Ribery tunnistab, et on endiselt nördinud otsuse üle, et 2013. aasta Ballon d'Or anti Portugali jalgpallistaarile Cristiano Ronaldole.

2013. aasta maailma parima jalgpalluri auhinna hääletuse tähtaeg oli algselt 15. november, kuid seda pikendati esimest korda konkursi ajaloos kahe nädala võrra, kuna valijaid oli liiga vähe.

Ronaldo, kes sel ajal mängis Madridi Realis, võitis oma teise Ballon d'Ori. Ribery aga saavutas Lionel Messi järel kolmanda koha.

Ballon d'Ori hääletusele eelnenud 12 kuu jooksul mängis Ribery Müncheni Bayerni ajaloolises kolmekordses võidus keskset rolli, võites Saksamaa Bundesliga, Meistrite liiga ja ka Saksamaa karikavõistlused.

Kui hääletamine algselt suleti, oli prantslane kihlveokontorite maineka auhinna võitmise favoriit.

"See oli ebaõiglane," ütles Ribery La Gazzetta dello Sportile. "See oli minu jaoks uskumatu hooaeg ja oleksin pidanud selle võitma. Nad pikendasid hääletamise aega ja juhtus midagi kummalist. Tundsin, et see oli poliitiline valik."