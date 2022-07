Karp: treenerit otsides soovin tuua uusi teadmisi ja kogemusi

Eesti meistrivõistlustel osaleva Rapla korvpallimeeskonna peatreenerina tegutseb algaval hooajal 46-aastane horvaat Arnel Dedic. Dedic'i taust on huvitav, sest tegemist on ka Taani korvpallikoondise peatreeneriga. Rapla Korvpallikooli tegevjuht Jaak Karp lähtus uue treeneri valikul eelkõige uute kogemuste toomisest.

Klubi teatel on käed löödud koostööks, mis võib kesta vähemalt kaks aastat. Rapla Korvpallikooli tegevjuht Jaak Karp ütles Vikerraadiole, et Dedic jääb Rapla meeskonna juhendamise kõrvalt ka Taani koondise etteotsa.

"See on suur asi tema jaoks, aga loomulikult on mistahes klubi jaoks ka auasi, kui sinu klubi peatreener on ka koondise peatreener," ütles Karp.

"Arutasime ka võimalusi, kuidas need mõlemad tööd siduda ja üks oluline aspekt, mis selle koondise treeneritöö juurde jäämise lihtsamaks teeb, on see, et Taani ei pääsenud finaalturniirile," sõnas Karp.

Karp ütleb, et uue treeneri valikul otsivad nad midagi uut ja teistsugust, et nii klubi taustajõud kui ka eelkõige mängijad saaksid uusi kogemusi.

"Minu jaoks on asi väga lihtne. Eesti treenerid on kindlasti väga tublid ja targad, aga üks asi, mis neid eristab välismaa treeneritest on erinev kogemus. Eesti treeneritel on väga raske väljaspool kodumaad tööd saada ja seetõttu töötavad treenerid päris kitsas keskkonnas kindlate arusaamistega, mis ei pruugi valed olla. Mina usun kogemustesse. Treenerit otsides soovin tuua uusi teadmisi, mis ei pea tingimata olema paremad, aga midagi uut ja teistsugust. Otsin seda, mis paneks klubi inimesi ja eelkõige mängijaid arenema," kommenteeris Karp.

Rapla meeskonna ambitsioonid on pärast mitte kõige edukamat hooaega endiselt kõrgel.

"Ega ambitsioonid pole kuhugi kadunud. See, mida Pärnu tegi, on meie eesmärk olnud ja jääb ka endiselt. Meil ei ole põhjust madalamaid eesmärke seada. Eelmine aasta ei tulnud oodatud tulemust, kuid meil ei olnud halb võistkond. Mis puudutab mängijaid, siis seda ma siin välja ei ütleks, aga tegutseme iga päev selle nimel, et neid mängijaid juurde tuleks," lisas Karp.