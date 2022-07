Esimest korda pärast 1998. aastat pole kumbagi tennise suurkuju esisajas

Lisaks pole kumbagi isegi mitte ATP ega WTA tabelites ning see juhtus viimati 1997. aastal. Federer on võitnud 20 ja Williams 23 suure slämmi turniiri.

Juunis tubli tagasituleku teinud Williams mängis Eastbourne'i turniiril paarismängus äsja Wimbledoni naiste üksikmängu finaalis kaotanud Ons Jabeuriga. Koos jõuti ka poolfinaali, kuid Jabeur vigastas põlve ning nad olid sunnitud turniiri pooleli jätma.

Federer pidi ametlikult naasma tennisesse 2022. aasta Wimbledonis. Paraku jäi see ära. Viimati mängis ta täpselt aasta tagasi All Englandi turniiril, kus ta kaotas veerandfinaalis Hubert Hurkaczile. Pärast lüüasaamist tehti Federeri põlvele ravi, mis jättis ta enam kui aastaks tennisest kõrvale. Tennise suurkuju on seetõttu esimest korda 25 aasta jooksul ATP edetabeli 1000 parima mängija hulgast välja kukkunud.

HISTORY



For the first time since Jan 5, 1998 neither Serena Williams nor Roger Federer are inside the WTA/ATP Rankings top 100.



Both players are currently unranked (first time since 1997). pic.twitter.com/YLfmfbZD3e