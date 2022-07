Van Vleuten võitis Giro Donne'i juba kolmandat korda

39-aastane van Vleuten, kes sõidab Movistari meeskonnas, triumfeeris 2018. ja 2019. aasta Giro d'Italial. Tänavusel tuuril sai ta kaks etapivõitu, millest piisas ka üldvõiduks.

Ta lõpetas ühe minuti ja 52 sekundiga itaallanna Marta Cavalli ees ning kolmandaks jäi hispaanlanna Mavi Garcia.

Viimasel etapil edestas Consonni sprindifinišis kaasmaalannat Rachele Barbierit ja taanlannat Emma Norsgaardi.

Van Vleuten jääb üldvõitude arvestuses ühe võidu kaugusele kaasmaalannast Anna van der Breggenist, kes on neljal korral Girol triumfeerinud.

Neljakordne Giro võitja lõpetas karjääri 2021. aasta hooaja lõpus.

