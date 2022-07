Hurricanes valis neli Vene mängijat, hoolimata rahvuslikest pingetest

Hurricanes valis esimesena ründaja Gleb Trikozovi. Teisena valiti samuti ründaja Alexander Perevalov, kes hakkab mängima numbri all 71. Kaitsemängijad Alexander Pelevin ja Vladimir Grudinin on samuti Vene päritolu mängijad, kes said valitud Carolina poolt.

Hurricanes valis ka rootslase Simon Forsmargi, USA ründaja Cruz Luciuse ja Tšehhi väravavahi Jakub Vondrase.

Mure Vene mängijate kättesaadavuse pärast on NHL-is püsinud seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse.

"Kuidas see õnnestus, on tõesti juhuslik," ütles Hurricanesi peadirektori abi Darren Yorke. "Me ei mõtle enne draft'i, et peaks mingit riiki eelistama," lisas Yorke.

"Me koostame oma nimekirja sõltumata sellest, mis pass neil on. Kui teised klubid arvasid, et nad on riskantsed valikud, siis meie seda nii ei näinud," ütles Yorke.

Vastuseks rünnakule Ukraina vastu kehtestati USA ja Venemaa vahelised reisipiirangud ning see on pannud NHL-i kahtluse alla, kas venelastel lubatakse riiki siseneda.

Venemaa on keelanud Ameerika lennud oma õhuruumis ja riikidevahelised lennud on tühistatud.

NHL otsustas viimase hooaja lõpus mitte lubada Venemaa ja Valgevene mängijatel Stanley karikat oma kodumaale viia.

See oli vastuolus traditsiooniga anda võitjameeskonna igale mängijale võimalus üheks päevaks karikas koju viia.