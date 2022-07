Eesti parim naisvõrkpallur liitub Euroopa tippklubiga

24-aastane Kertu Laak jäi peatreenerile Filippo Schiavole silma juba mitu hooaega tagasi, mil Laak mängis Itaalias.

"Ta on üks oma rahvuskoondise liidreid, mis näitab, et ta suudab võtta vastutust ja sellega intelligentselt tegeleda. Pühendumus, jõud ja energia on sõnad, mis mul teda iseloomustades pähe tulevad," teatas Schiavo pressiteate vahendusel.

Möödunud talvel suundus Laak Eestisse ning asus mängima Viljandi Metalli eest.

Tänavu suvel osales Laak koos Eesti naiskonnaga Euroopa Hõbeliigas. Eestlannad said A-alagrupis Rootsi, Portugali ja Sloveenia järel ning Luksemburgi ees neljanda koha.

Cannes on tulnud 21 korda Prantsusmaa meistriks, lisaks võitnud 20 Prantsusmaa karikat ja kahel korral ka võrkpalli Meistrite liiga.