Janika Lõiv sai MK-sarja etapil Lenzerheides 24. koha

Viie ringi pikkuse võistluse võitis prantslanna Loana Lecomte (Canyon CLLCTV) ajaga 1:17.31. Lühirajasõidus parima tulemuse kirja saanud rootslanna Jenny Rissveds (Team 31 Ibis Cycles) kaotas võitjale kaheksa ja šveitslanna Alessandra Keller (Thömus Maxon) 24 sekundiga. Lõiv kaotas võitjale viie minuti ja 41 sekundiga.

"Läksin starti ilma suurte ootusteta ja pigem lootuses, et põlv peab kenasti sõidu vastu. Muidugi tegi situatsiooni minu jaoks keerulisemaks see, et startisin neljandast reast, kuid ühtpidi oli pinge maas, teistpidi oli vaja end sealt kuidagi välja rabeleda," rääkis Lõiv.

"Alustasin tagasihoidlikumalt ja proovisin jõudu rohkem ühtlasemalt kasutada ning jagada kõikide ringide peale. Sain kohe algusest peale aru, et mul pole hetkel jalgades nii palju jõudu kui teistel ja pidin targalt sõitma ning jõudu säästma. Tehniliselt tegin paar viga, aga suutsin kukkumisi vältida ja tervena tagasi finišisse jõuda," lisas ta.

MK-sarja kokkuvõttes kerkis naiste hulgas liidriks Lecomte 1204 punktiga. Austraallanna Rebecca McConnell jääb prantslannast vaid ühe punkti kaugusele. Kolmas on Rissveds 975 silmaga. Lõiv hoiab 356 punktiga 22. kohta.

MK-sarja kuues etapp toimub 16.-17. juulini Andorras.