Venemaal tagaotsitav hokitalent ei pääse USA-sse

Ajateenistusest kõrvalehiilimise süüdistuse tõttu Venemaal tagaotsitavaks kuulutatud Kaprizov on The Athleticu andmetel üritanud kaks korda USA-sse siseneda. Seal ootab teda koduklubi Minnesota Wild, kellega Kaprizov sõlmis möödunud suvel viieaastase lepingu.

Esimest korda proovis Kaprizov riiki siseneda Dubai kaudu, kuid üle piiri teda ei lubatud. Teisel korral reisis ta Kariibi saarte kaudu, kuid ka siis ei lubatud Vene hokitähel USA-sse siseneda.

Minnesota Wildi peatreener Dean Evanson loodab, et olukord laheneb Kaprizovi jaoks hästi. "Meie maailmas on hirmuäratav aeg. Eriti hirmus on näha sellises olukorras Kirilli, keda me nii lähedalt tunneme," ütles Evanson The Athleticule.

