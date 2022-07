USA U-17 korvpallikoondis krooniti maailmameistriks

USA koondise resultatiivseim mängija oli Jeremy Fears juunior, kelle punktisaldo oli 17 punkti. Hispaanlaste resultatiivseimad olid Hugo Gonzalez Pena ja Aday Mara Gomez, kes tõid mõlemad 16 punkti.

Maailmameistrivõistlustel sai kolmanda koha Prantsusmaa koondis, kes alistas pronksimängus Leedu.

Korvpalli MM-i U-17 vanuseklassis on peetud alates 2010. aastast ning USA on võitnud kõik toimunud võistlused. Lisaks pole ameeriklased turniiridel mitte ühtegi kaotust saanud.

