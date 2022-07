Liverpooli kapteni särk püüdis pilke

Henderson postitas sellest ka pildi sotsiaalmeediasse, lisades juurde: "Toetan Inglismaa naiste koondist lõpuni välja! Keegi pole varem kohanud legendi nagu Leah Williamson".

Henderson on naiste jalgpalli toetanud ka varem. Hiljuti osales ta Hope Unitedi kampaanias, mis keskendus seksistliku kõnepruugiga võitlemisele veebis.

Rootsi naiskonna staarmängija Kosovare Asllani sõnul oli Hendersoni tegu naistejalgpallile oluline. "Me naismängijad oleme kandnud meessportlaste vorme kogu oma elu. Seega on tore näha, et sarnane teguviis on jõudmas ka naiste jalgpallini," ütles Asllani.