Henri Drell debüteeris NBA suveliigas

Mängus New York Kicksi vastu sai Drell mängida 18 minutit, mille jooksul viskas 11 punkti. Lisaks kogunes Drelli arvele kolm lauapalli, kaks tulemuslikku söötu, kolm vaheltlõiget ja kaks pallikaotust.

Drelli koduklubi Chicago Bulls pidi aga New York Kicksile alla vanduma seisuga 69:101.

Sotsiaalmeedias on paljud korvpallifännid aga Drelli kiitnud ning olnud meeldivalt üllatunud eestlase sooritusest. Mõni isegi arvab, et Drell võiks pääseda Bullsi esindusvõistkonna treeninglaagrisse.

Wouldn't Be Surprised If Henri Drell And Akoldah Gak Ended Up On The Bulls Training Camp Roster