Peeter Olesk võitis kodusel Euroopa karikavõistluste etapil pronksi

2022. a. Euroopa karikavõistluste kolmas etapp 25 m harjutustes toimus nädalavahetusel Männiku lasketiirus. Pühapäeval oli kavas standardpüstoli harjutus.

30 sportlase konkurentsis võttis võidu Ruslan Lunev Azerbaidžaanist. Lunevi võidutulemus oli 580 silma. Teiseks Joze Ceper Sloveeniast 578 silmaga. Kolmandale poodiumikohale tõusis Peeter Olesk 577 silmaga.

"Olen õnnelik, et mul õnnestus võita. Viimastel laskudel hakkasin mõtlema, et olen maailmarekordi graafikus. Tegin seda ka eelmine kord ja ka siis ei õnnestunud mul rekordini jõuda. Täna oli jälle samamoodi. Liiga palju hakkasin sellele mõtlema", selgitas Lunev oma viimast 91 punkti seeriat.

"Tallinnasse on alati huvitav tulla, siin on kõrgel tasemel konkurents ja hästi korraldatud võistlus, lisaks eelneb Euroopa karikavõistluste etapile olümpiakiirlaskmise võistlus Ranno Krusta memoriaal, mis on samuti väga hea võistlus, eriti arvestades seda, et olümpiakiirlaskmises korraldatakse vähe rahvusvahelisi võistlusi. Eesti on mulle õnnelik koht", ütles standardpüstoli harjutuse võitja, kellele pühapäevane võit oli kolmandaks Euroopa karikavõistluste etapi võiduks Eestis korraldatud etappidel.

Pühapäevase kolmanda kohaga kindlustas Peeter Olesk pääsu Euroopa karikavõistluste finaali standardpüstoli harjutuses.

Teiste eestlaste kohad olid täna:

12. Raul Erk 558

14. Reijo Virolainen 556

16. Nemo Tabur 555

17. Erki Sillakivi 555

18. Fred Raukas 552

20. Erik Amann 550

27. Elari Tahvinov 524

Võistkondlikku võistluse võitis Läti. Võidutulemuseks jäi 1694. Hõbemedali võitis Eesti (Peeter Olesk, Fred Raukas, Reijo Virolainen) tulemusega 1685 ja kolmas koht läks Prantsusmaale tulemusega 1678.

Viimane 25 m laskmise Euroopa karikavõistluse etapp toimub 26.-28. augustil Sloveenias ja finaal septembris Portugalis.