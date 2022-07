Serbia korvpallitäht pani sportlaskarjäärile punkti

36-aastane Simonovic Crvena Zvezdast siiski ei lahku, vaid jätkab uue peatreeneri Vladimir Jovanovici käe all abitreenerina. "Mul oli pikka aega soov töötada treenerina. Umbes viis-kuus aastat tagasi hakkasin selle peale tõsisemalt mõtlema," rääkis Simonovic Eurohoopsile. "Otsus sündis väga lihtsalt. Klubis valitseb perekondlik õhkkond, mis on mulle väga tähtis. Juhtkonnas on inimesed, keda ma usaldan, alates presidendist kuni treeneriteni."

Simonovic kuulus Crvena Zvezda hingekirja aastatel 2012-2014, 2015-2017 ja 2020-2022 ning tuli neljal korral nii Serbia kui ka ABA ehk Aadria liiga meistriks. Lisaks Crvena Zvezdale mängis Simonovic teiste seas ka Berliini Alba, Peterburi Zeniti, Malaga Unicaja ja Cedevita Olimpija eest.

Serbia rahvuskoondisega võitis ta 2014. aasta MM-ilt ja 2016. aasta olümpiamängudelt hõbemedalid.