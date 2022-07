Romet Pajur saavutas EM-il meesjuunioride grupisõidus kuuenda koha

Üle 40-kraadises kuumuses sõidetud 125,9-kilomeetrise distantsi järel krooniti Euroopa meistriks šveitslane Jan Christen, kes edestas 19 sekundiga norralast Jörgen Nordhagenit ning kahe minuti ja kahe sekundiga prantslast Leo Bisiaux'd. Pajur kaotas võitjale kahe minuti ja 33 sekundiga ning sai kuuenda koha. Teistest eestlastest finišisse jõudnud Lauri Tamm oli 18. (+2.33) ja Aaron Aus 58. (+14.40). Oskar Küüt, Markus Mäeuibo ja Oliver Rüster seekord tulemust kirja ei saanud.

"Eks ma ootasin paremat endast, vaadates mu eelmiseid tulemusi," nentis Pajur finišis. "Aga sõit ise – ma ei osanud arvata, et nii hea tunne on, sest kogu see kuumus ja eelmistel päevadel tundsin juba ka haigusnähtusid ehk nohu ja haiget kurku, aga täna (laupäeva - toim) hommikul tundsin end isegi üsna hästi. Sõidu vältel enesetunne paranes kogu aeg, aga kui otsustav minek läks, siis ei olnud jõudu, et nendega kaasa minna. Hiljem püüdsime Lauri Tammega peagrupi kinni, aga see ei sõitnud enam võidu peale."

Naisjuuniorid võistlesid 83,1-kilomeetrisel distantsil ning seal pälvis Euroopa meistri tiitli prantslanna Eglantine Rayer (2:33.38), alistades finišiheitluses itaallannad Eleonora Ciabocco ja Federica Venturelli. Kukkumisse sattunud Elisabeth Ebras lõpetas peagrupis ja sai 33. koha, kaotades võitjale kahe minuti ja 11 sekundiga. Laura Lizette Sander finišisse ei jõudnud.

"Mul tuli seal teise ringi kukkumises rattal link küljest ning siis sain uue ratta ja pidin uuesti ette järgi sõitma. Sinna kulus päris palju jõudu," avaldas Ebras. "Kuumusega tulin toime, aga täna ei olnud lihtsalt piisavalt jõudu."

Euroopa meistrivõistlused lõpetavad pühapäeval, 10. juulil kuni 23-aastaste ratturite grupisõidud. Naiste võitja selgub 104,5 kilomeetriga ning meeste oma 147,3 kilomeetriga. Eesti koondise värvides võistlevad Kristel Sandra Soonik, Aidi Gerde Tuisk, Elina Tasane, Gleb Karpenko, Joonas Kurits, Madis Mihkels, Markus Pajur, Rait Ärm ja Artjom Köster.