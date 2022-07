Eesti naised üritavad nimeka treeneri juhendamisel ragbimaailmas läbi lüüa

Maikuus kokku kutsutud Eesti naiste ragbikoondis sai esimesed tuleristsed kohe juuni alguses Euroopa meistrivõistlustelt Belgradis. Olümpiaragbis ehk seitsmeragbis kaotati madalaimas divisjonis küll kõik neli mängu, kuid koondise inglasest peatreeneri, Inglismaa naised 2014. aastal maailmameistriks tüürinud Graham Smithi sõnul ületati esitusega ootusi.

"Tegelikult nad ületasid minu ootusi, sest eesmärk oli saada nii meeste kui naiste Eesti koondised mängima ja see meil õnnestus. Alles arenemisjärgus koondiste puhul loevad ka kõik väikesed võidud ja seda naiste koondis ka saavutas," rääkis Smith.

"Arvan, et EM-il läks meil tegelikult päris hästi, arvestades seda, et meil oli väga palju mängijaid, kes ei ole varem mängu kogemust üldse saanud. Ütleksin, et olen uhke nende üle. See nõuab päris palju julgust. Mõni käis enne mängule minekut ainult paar korda trennis. Müts maha nende ees," rääkis koondislane Ketlin Loob.

Kuna koondises on kõik alles algajad, on neil mõistagi ka väga palju arenemisruumi. "Koondise tulemused kindlasti mõjutasid edasisi plaane, aga pigem ikka positiivses suunas, et kui sa käid trennis ja kunagi mängida ei saa, siis tekib natukene tunne, et miks me siin üldse käime," lisas Loob.

Koondis hakkas idanema tegelikult kolm aastat tagasi, kui osad neiud kokku tulid, et ragbis kätt proovida. Mõned neist olid mänguga varem kokku puutunud, teised alustasid nullist. "Mängijate taust on väga erinev, kes on tegelenud poksimise, erinevate maadlustega ja ma kunagi ise alustasin sporti iluvõimlemisega. Vahepeal mängisin sulgpalli ja gümnaasiumis sattusin vahetusaastal ragbi otsa, sealt see pisik külge hakkas," meenutas koondise kapten Laura Nõlvak.

Huvi ragbi suhtes kasvab ning ka koondise juurde jõuab uusi tüdrukuid treenima. "Edasi arenemiseks on vajalik, et sind nähtaks. Et inimesed teaksid, et sa oled olemas. Meil on olnud väga edukas värbamisprogramm, oleme nii naiste kui meeste osas uusi inimesi juurde leidnud. Aga seda ei saa teha ainult ühekordselt, seda on vaja pidevalt teha, näidata inimestele, et sa oled olemas ja et ragbi on ka nende jaoks," ütles Smith.

23. juulil on kavas ragbi perepäev, kus kõigile huvilistele mängu tutvustatakse ja NATO pataljoni naissõduritega ka üks näidismäng maha peetakse. Kui õnnestub värvata uusi mängijaid ning trenni edasi teha, siis ei saa kaugemas tulevikus välistada ka suuremaid eesmärke.

"Ma isegi ei välistaks, et kunagi - ma ei tea kui kauges või lähedas tulevikus see on -, aga siis seitsmete ehk olümpiaragbiga reaalselt olümpiale kandideerida, et äkki see tiim on kunagi nii tugev. Näiteks Soome koondisel ei jäänud palju puudu olümpiakvalifikatsioonist," märkis Nõlvak.