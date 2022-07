Karel Voolaid: vastased on meist veel suurema surve all

Kahel korral Tbilisis sealse Dinamo vastu kaotusseisu jäänud, aga lõpu eel 3:2 võidu teeninud Paide Linnameeskond läheb neljapäevasele kordusmängule vastu heas tuules. Samas ei ole selge ju veel midagi, mistõttu eufooriaks põhjust kindlasti ei ole.

"Tegelikult hoidsime esimeses mängus jalad maas. Kui oleksime seda mängu väga bravuurikalt mänginud, siis oleks seis tõenäoliselt Tbilisi kasuks. Peame esimesest mängust tegema õiged järeldused ja hoidma enda motivatsiooni ja tahet kõrgel," rääkis Paide peatreener Karel Voolaid.

Paide võiduvärava lõi mängu lõpu eel vahetusest sisse tulnud Kristofer Piht, olukorras, löögiks oli vaid üks hetk, mille Piht maksimaalselt ära kasutas. "Oli karistuslöök ja pall põrkas ilusti ette. Sain pallile pihta. Ega enne lööki palju aega mõtlemiseks polnud, pall tuli kiiresti, panin jala vastu ja läks võrku. Sain ka veidi vastaste fännide ees tähistada," meenutas Piht.

Paide läheb kordusmängule 3:2 eduseisu pealt, ka avakohtumise mängupilt oli lubav. Ometi ei saa eeldada, et Tbilisi Dinamo neljapäeval Pärnus samamoodi mängiks.

"Tuleb olla valmis selleks, et nemad on meist veel suurema surve all. Peame võistkonna erinevateks stsenaariumiteks hästi ette valmistama, sest vastasel on selg vastu seina ja nad peavad igal juhul värava lööma ja mängu võitma. Eduseis annab meile küll väikese eelise, aga see ei tohi mitte mingil juhul hakata meie kahjuks mängima," lisas Voolaid.

Paide ja Tbilisi korduskohtumisele on võimalik kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekande vahendusel. Kohtumine on kavas neljapäeval, 14. juulil.