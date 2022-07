Krestinov võitis motokrossi Eesti meistrivõistluste kolmanda etapi Pärnus

Pärast reedeõhtust paduvihma oli Pärnu lennuvälja motopargi rada laupäeva hommikul väga pehme ja raske läbida. Kvalifikatsioonides ja esimestes sõiduvoorudes andis see tugevalt tunda, ringiajad olid tavapärasest aeglasemad ning kuna tekkis vaid üks sõidusoon, oli ka möödumisvõimalust keeruline leida.

Seega mängis väga olulist rolli hea start ning paljud sõitjad tunnistasid pärast võistluspäeva, et seda elementi peab kindlasti veel harjutama. Päeva teises pooles oli rada aga kuiv ning pakkus palju meeldivamat sõiduelamust.

Kärcher MX Open klassi sõidu võitis Erki Kahro (Husqvarna, RedMoto Racing). Teda terve sõidu jälitanud Gert Krestinovil (Honda, Motoextreme) ei õnnestunud Kahrost mööduda, finišis oli vahe nende vahel vaid 1,4 sekundit. Ka kolmanda koha saanud Indrek Mägi (Kawasaki, Mägi Racing) oli väga lähedal, kaotades Kahrole vaid 2,7 sekundit.

Teises sõidus pani Krestinov end maksma ning pärast suurepärast starti purjetas ta uhkes üksinduses liidrina finišisse. Mägi oli teine ja kolmandaks tõusis rootslane Viktor Lindström (Kawasaki, Mägi Racing).

Laupäeval erandkorras peetud kolmanda sõidu võitis Kahro Krestinovi ja Andero Lusbo (Husqvarna, Kagu Motoklubi) ees. Kolme sõidu kokkuvõttes oli Kärcher MX Open klassis etapivõitja Krestinov, teine Kahro ja kolmas Lindström.

"Start on sellel rajal väga oluline, teine sõit näitas seda, et pärast stardivõitu suutsin ka sõidus esimene olla. Kahju, et kolmanda sõidu stardis magama jäin ja see maksis kohe kätte," ütles Krestinov.

Laupäevane võistluspäev erines tavapärasest formaadist selle poolest, et päeva lõpetas Kärcher MX Open ja MX2 ühine superfinaal, mille võitja krooniti juba 20. "Pärnu Kuningaks". Esimest korda võitis selle tiitli Erki Kahro, kes sai stardist kõige paremini minema ning juhtis kuni lõpuni.

Klassis MX2 võitis mõlemad esimesed sõitud lätlane Toms Macuks (KTM) ja oli superfinaalis Kahro järel teine, oma klassi esimene. Teda jälitanud Meico Vettikul (KTM, KTM Racing Estonia) ei õnnestunud lõunanaabrist konkurenti üheski sõidus püüda, kolmandas alustas ta jälitamist stardis toimunud kokkupõrke tõttu Karel Kutsariga lausa tagant. Päeva kokkuvõtteks tuli sellel etapil kolmandaks Sampo Rainio (Honda, Tihemetsa MK), kes oli mõlemas esimeses sõidus neljas ja kolmandas kolmas.

Pärnu etappidel on alati eripärane ka põnev mees-mehe vastu sprindivõistlus, mille esikolmikuks seekord kujunes Krestinov, Lindström ja Kutsar. MX Open Local arvestuses oli esimene Christopher Talli (KTM, Toila AMK), teine Henri Möll (KTL Racing) ja kolmas Raido Nei (Kawasaki, Seltec Racing).

MX125 klassi heitluses jäi samuti peale lõunanaaber, lätlane Tomass Saicans (KTM). End teisele kohale pingutanud Tristan Uiga (KTM, KTL Racing) ütles, et ei saanud stardist nii hästi minema, kui tahtnuks ning seekord jäi Saicans talle kahjuks püüdmatuks. Päeva kokkuvõttes sai pjedestaali kolmandale astmele tõusta korraldajaklubi noormees Tristan Loob (Husqvarna, Pärnu Motoclub).

Klassi 85cc üliõnnelikuks võitjaks oli Tristen Mardo (Husqvarna, KTL Racing), kes oli esimeses sõidus kolmas ja teises teine. Temaga võrdsed 42 punkti kogus klubikaaslane Jan Jasper Kõiv (KTM), keda kindlasti jäi painama esimeses sõidus kukkumise tõttu käest lastud liidrikoht ning see, et tuli Travis Leok mööda lasta (Husqvarna, Sõmerpalu MK).

Esimese sõidu võitnud Leok eksis teises sõidus ja pidi siin leppima alles 11. positsiooniga. Üldkokkuvõttes tõusis poodiumi kolmandale astmele Gregor Kuusk (Husqvarna, RedMoto Racing), kes samuti esimeses sõidus eksis ja pidi konkurente tagant jälitama hakkama, kuid teise sõidu kindlalt võitis.

Raskel rajal jäi klassis 65cc samuti peale lätlane, mõlemad sõidud võitis Jekabs Hudolejs (Yamaha). Teiseks tuli Lucas Leok (Husqvarna, Sõmerpalu MK) ja kolmanda koha sai Enri Lustus (Husqvarna, Sõmerpalu MK).

Kõiki tulemusi näeb siin.

Pühapäeval on Pärnu lennuvälja motopark quadide ja külgvankrite päralt, kui Castrol motokrossi Eesti meistrivõistluste kolmanda etappi tulevad teiste seas ka Kert Varik ja Lari Kunnas ning Kevin Saar. Esimene võistlussõit stardib kell 11.00.