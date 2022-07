Robin Jäätma saavutas maailmamängudel üheksanda koha

Reede hommik algas kvalifikatsiooniga, kus Robin Jäätma saavutas 707 silmalise tulemusega kaheksanda koha. Pärastlõunal alustasid kõigepealt segavõistkonnad ja pärast alustati individuaalsete duellidega.

Päev venis väga pikaks, sest peale nelja seerialist võistlust anti äiksehoiatus ja võistlus lükati tunni võrra edasi. Pärast pausi tulid sportlased tagasi platsile ja võistlus jätkus kahe prooviseeriaga. Kahjuks tuli võistlusesse jälle pooletunnine paus teha äikese tõttu. Pärast viimast edasi lükkamist said atleedid lõpuks võistluse lõpuni lasta.

Jäätma esimene vastane oli Lõuna-Aafrikast pärit sportlane, kelle Jäätma alistas kindlalt 148:142. Kaheksandikfinaalis tuli tal vastamisi seista tugeva India laskuriga Abhishek Vermaga.

Matš oli väga tasavägine, Robinil oli enne viimast seeriat maksimum punktid ja vastasel üks punkt alla maksimumi. Kahjuks tuli eestlasel viimases seerias kaks nappi 9-silmalist tabamust sisse ja ta kaotas duelli ühe punktiga: 148:149. Kokkuvõttes saavutas Jäätma oma esimestel Maailmamängudel üheksanda koha.

"Mis siin salata, ma tahtsin seda medalit, hirmsasti tahtsin. Võib-olla tahtsin liiga palju, ei oska öelda," rääkis Jäätma. "Väga väike detail jääb veel puudu, et võita neid kõvasid matše ja laskjaid. Ma ei lasknud halvasti, aga tunnen, et kvalifikatsioonis on veel vähemalt viie punkti jagu varu. Duellides, jah, kahjuks meeste konkurents on nii kõva, et sa võid maksimum punktidega ka kaotada. Olen pettunud, et ei suutnud seda viimast seeriat rahulikult ära lasta, paras närvide mäng, aga noh mis teha, mis ei tapa teeb tugevaks. Loodan leida selle puudu oleva detaili järgmiseks hooajaks."