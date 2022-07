Van Aert noppis teise etapivõidu, Pogacar pääses kukkumisest ehmatusega

4,5 kilomeetri pikkusel viimasel tõusul ajastas van Aert oma lõpuspurdi ideaalselt, möödudes austraallasest Michael Matthewsist ja kollast särki kandvast Pogacarist. 186 kilomeetri järel teenis van Aert tänavuselt tuurilt teise etapivõidu, teisena ületas finišijoone Matthews ning kolmandana Pogacar, kes etapi alguses kukkus, kuid vigastada ei saanud.

"Loomulikult olen üliõnnelik. Täna oli suurepärane võimalus võtta palju rohelisi punkte. Mul on hea meel, et kogu meeskond pingutas ja aitas mind võidule. Lõpus oli väga raske tõus. Pidin kõvasti võitlema, et Pogacari ja tema tiimikaaslaste kannul püsida," rääkis van Aert pärast võistlust, vahendab Eurosport.

Enne Šveitsi Alpides sõidetavaid etappe on Pogacari edu üldarvestuses teisel kohal oleva Jonas Vingegaardi (Jumbo-Visma) ees 39 sekundit. Kolmandat ja neljandat kohta hoiavad britid Geraint Thomas (+1.14) ja Adam Yates (+1.22; mõlemad INEOS Grenadiers) ning viies on prantslane David Gaudu (Groupama - FDJ; +1.35).