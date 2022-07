Tütarlaste käsipallikoondis omandas EM-il väärtuslikke kogemusi

Euroopa meistritiitli nimel asus võitlusse 17 riigi koondised, kes olid jagatud nelja alagrupp. Nelja mängu kokkuvõttes tuli Eesti koondis oma alagrupis võiduga Läti üle neljandale kohale hilisema hõbemedali omaniku Rumeenia, kolmanda koha saavutanud Prantsusmaa ja Sloveenia järel ning Läti ees. Kui alagrupi kolm paremat liikusid edasi kohamängudele, siis Eesti koondis jätkas turniiri viimases grupis koos Islandi, Soome, Läti ja Fääri saartega.

"Saadud kogemus on koondisele hindamatu. Atmosfäär koondises on hea ning koondisele oli see esimene välismaa turniir, mõnele mängijale ka üldse esimesed mängud välismaal. Tüdrukud on kokkuvõttes head, meil on head väravate viskajad Karina (Vaiksaar) ja Alina (Simacheva).

Ka meie väravavahid arenesid viimasel aastal kõvasti ning tegid turniiril kohati väga häid perioode tugevates mängudes. Sofia (Sittšenko) mängis kõvasti Sloveenia vastu, hoidis vastast isegi kuni 15 minutit ilma väravateta, mis üllatas Sloveeniat. Ka tõrjusid väravavahid Fääri saarte koondise vastu hästi 7-meetri karistusviskeid.

Kahjuks ei ole täna meil veel kiirrünnakuid, nende olukordade ära kasutamise oskus sõltub palju ka väravavahist ja see vajab arendamist. Arendamist vajab ka koostöö, peab leidma väravavõimalusi ja ei tohi individuaalselt kiirustada," üheaegselt tunnustas ja tõi välja võistkonna kitsaskohti peatreener Ella Kungurtseva.

Noores koondises tõusid väravateviskajatena esile Aruküla SK kasvandik Karina Vaiksaar ja Spordiklubi Reval/Sport kasvandik Alina Simascheva, kes saavutasid turniiri väravaskajate edetabelis väärikad kohad, Karina Vaiksaar 36 väravaga seitsmes koht ja Alina Simacheva 34 väravaga kümnes koht.

Turniir tõi välja koondise nõrgad kohad. Treenerite sõnul on mängijate käsipalli mängimiseks vajalikud oskused olemas ning nad suudavad neid ka mängus rakendada, siis suuri probleeme valmistas mängijate üldine füüsiline vorm. Kõrgemal tasemel mängimist mängijate üldfüüsiline vorm veel ei toeta. Väsimuse foonil tekivad mänguvead ning raskused mänguskeemist kinnipidamisel.

Kungurtseva näeb edaspidise vajadust tüdrukutel teadlikult üldfüüsilise ettevalmistusega tegeleda: "Üldfüüsilist vormi tuleb tõsta ja selle nimel tuleb tööd teha. Edaspidikoostame ka selles osas tegevusplaani ja tuleb vaid loota, et saadud kogemuse põhjal tüdrukud seda jälgivad. Kui saame edaspidi mängida ka sõprusmänge Soome ja Lätiga, siis liigume loodetavasti ka rohkem edasi. Esimene turniirikogemus on kätte saadud."

Peatreener tunnustas kogu tugimeeskonda: "Teeme Ragnari (Põldma) ja Triinuga (Kont) kõvasti tööd. Ka Pirje (Orasson) toetab meid palju."

Euroopa meistrivõistlustel osaleti koosseisus:

Katarina Übner, Kristiin Kink, Nora Randmäe, Stella Jepiselg, Karola Lisette Epner, Susan Soikka (kõik Spordiklubi Kehra Käsipall), Alina Simacheva, Sofja Vainik, Anna Dievskaja, Miia Milana Sulkovskaja, Marianna Kireeva, Maria Saveljeva, Anastassia Lissovenko, Maarja Moler, Sofia Sittšenko, (kõik Spordiklubi Reval/Sport), Helena-Liis Metsala (HC Tabasalu), Karmen Vaiksaar (Aruküla Spordiklubi).

Treenerid Ella Kungurtseva ja Ragnar Põldma, füsioterapeut Triin Kont, delekatsiooni juht Pirje Orasson.