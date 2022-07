49-aastane austraallanna teeb kergejõustiku MM-il ajalugu

Ruddick teeb 35 km distantsil oma MM-debüüdi, 2015. aastal pidi ta Pekingi MM-ist kõrvainfektsiooni tõttu eemale jääma. Austraalia saadab Oregoni ka selle MM-i noorima võistleja, kui naiste 800 meetri jooksus lööb kaasa 17-aastane Claudia Hollingsworth.

"Iga kord, kui tal on võimalus avanenud, on midagi valesti läinud," rääkis Ruddicki isa Austraalia ajalehele Courier. "Ta arvas, et kõik on läbi. On uskumatu saavutus, et pärast kõiki neid aastaid on ta ikka seal."

Vanim kergejõustiku MM-il osalenud sportlane on Hispaania käija Jesus Angel Garcia, kes sai kolm aastat tagasi Dohas samuti 49-aastasena kaheksanda koha. Garcia on ainsaks kergejõustiklaseks, kes on osalenud kaheksatel suveolümpiamängudel.