Konverentsiliigas täidavad ametikohustusi kuus eestlast

Neljapäeval, 14. juulil lähevad Jerevanis vastamisi Armeenia klubi Jerevani Ararat ja Põhja Makedoonia klubi FK Škendija. Mängu delegaat on Eesti Jalgpalli Liidu koondiste administraator Raili Ellermaa.

Tórshavnis toimuval mängul B36 Torshavni (Fääri saared) ja FK Borac Banja Luka (Bosnia ja Hertsegoviina) vahel on peakohtunik Joonas Jaanovits. Õigusemõistjate brigaadi kuuluvad ka abikohtunikud Aron Härsing ja Neeme Neemlaid ning neljas kohtunik Karl Koppel.

Chisinaus kohtuvad omavahel Petrocub-Hincești (Moldova) ja Floriana FC (Malta), kus kohtunike vaatleja on EJL-i distsiplinaarkomisjoni esimees Uno Tutk. Tutki vaatluse all on Kasahstanist pärit kohtunikud: peakohtunik Artjom Kõtšin, abikohtunikud Juri Tihhonõk ja Samat Tergeisizov ning neljas kohtunik Aidõn Tasõbajev.

Korduskohtumistes saab pöialt hoida kahele Eesti klubile. Paide Linnameeskond mängib 14. juulil kell 19:00 Pärnu Rannastaadionil. Nende vastasteks on Tbilisi Dinamo Gruusiast, kellest saadi esimeses vaatuses jagu seisuga 3:2. Mängu kohtunikud tulevad Norrast: peakohtunik on Svein Oddvar Moen, abikohtunikud Ole Andreas Skogsrud Haukasen ja Magnus Lundberg ning neljas kohtunik Marius Hansen Grötta. Mängu delegaat on Olivier Chovaux (Prantsusmaa). Kohtunike vaatleja on Elmir Pilav (Bosnia ja Hertsegoviina).

Tallinna FC Flora mängib samal ajal Soomes OmaSp staadionil SJK Seinäjoki vastu, kes alistati koduväljakul Martin Milleri tabamusest 1:0. Mängu kohtunikud tulevad Taanist: peakohtunik on Jörgen Daugbjerg Burchardt, abikohtunikud Jakob Lodal Lynge Mastrup ja Deniz Yurdakul ning neljas kohtunik Aydin Uslu. Mängu delegaat on Miroslaw Ryszka (Poola). Kohtunike vaatleja on Leslie Irvine (Põhja-Iirimaa)