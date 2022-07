Käinas avati uus kardirada

Uue kardiraja sünd on Eestis harukordne sündmus. Taasiseseisvumise ajal oli täiesti uuena rajatud vaid üks kardirada, nüüdseks on aga Lange kompleksi kõrvale lisandunud Käina rada. Algne Käina kardirada Hiiumaal nägi ilmavalgust 1991. aastal. 2020. aasta rada likvideeriti ning selle asemele rajati kaubanduskeskus, Käina uus rada asub vana asukoha naaberkrundil.

Kaks aastat väldanud projekteerimis- ja ehitustööd on andnud tulemuseks Eesti moodsaima kardiraja, mis vastab ühtlasi viimastele rahvusvahelise autoliidu FIA standarditele. Ehkki lõplikust valmimisest lahutab kompleksi hetkel puuduolev hoonestus, on rada sõitmiseks hobi- või võistluskardiga täielikult valmis.

"Eesmärgiks oli luua Eesti parim kardirada, mis suudab pakkuda nii sportlastele kui külastajatele suurepärase kasutus- ja elamuskogemuse," ütles raja haldaja ning arhitekt Heikki Hõbemägi. "Kompleksi valmimisel on olnud kriitilise tähtsusega olnud Hiiumaa valla, Hiiumaa tarbijate ühistu ning kohaliku kogukonna suur toetus."

Kardiraja olulisust rõhutas avamisüritusel ka Käina osavallavanem Omar Jõpiselg: "Uue kardiraja näol pole tegemist üksnes spordikompleksiga, vaid selle väärtus on tunduvalt laiakülgsem - moodne kardirada on atraktiivne vabaajaveetmiskoht nii kohalikele kui turistidele."

Neljapäeva õhtul toimunud raja avamise avakõne pidanud Eesti Autospordi Liidu president Toivo Asmer hindas vastvalminud rajakompleksi juures tehtud koostööd arendaja ja kohaliku omavalitsuse vahel äärmiselt kõrgelt.

"Suurepärased asjad saavad sündida heas koostöös. Kiidan nii Heikkit kui Hiiumaa valda tehtu eest - tegemist on ajaloolise sündmuse ja ajaloolise ehitisega, kuhu on sisse pandud paljude inimeste töö ja energia. Olen juba saanud sõitjatelt tagasisidet, et valminu on absoluutne tipptase ning selle üle on ainult hea meel, et Käina on taas tagasi Eesti mootorispordi maastikul," sõnas Asmer.

Käina kardiraja avas sümboolselt võistluskardiga linti läbi sõites TARK Racing noorvõistleja Franziska Mesikäpp. Laupäeval sõidetakse Käina uue kardiraja avavõistlus.