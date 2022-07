Levadia pikendas ääreründajaga lepingut kahe aasta võrra

"Mul on hea meel, et minu teekond Eesti parimas klubis jätkub. Mulle meeldib klubi võetud suund ja tunnen end siin hästi. Kuna minu varasem leping oleks lõppenud hooaja lõpus, oli hea meel, et klubi soovis minuga juba varem ka lepingu pikendamisest rääkida. See näitab usaldust," kommenteeris Levadiaga uue lepingu sõlminud Roosnupp FCI Levadia kodulehel avaldatud pressiteates.

Ta lisas, et eesmärgid 10-kordse Eesti meisterklubi särgis on endiselt kõrged: "Levadias on eesmärgid alati kõrged. Tahame iga aasta tulla Eesti meistriks ning esineda hästi Euroopas. Loodan, et saan ka isiklikus plaanis olla meeskonnale nii kasulik kui võimalik."

"Mark Oliver on suurepärane jalgpallur, kes on meie klubis end tõestanud juba pikalt ning kõikide treenerite käe all. Ta on täielik professionaal ja fantastiline inimene. Lisaks on Roosnupp ülistabiilne jalgpallur, kes ei mängi kunagi alla oma võimete. Ütleks, et see ongi tema üks suurimaid trumpe," iseloomustas FCI Levadia spordidirektor Tarmo Kink 25-aastast mängumeest.

Roosnupp liitus Levadiaga 2014. aastal FC Nõmme Unitedist. Premium liigas on ta kirja saanud 190 mängu, 47 väravat ja 38 resultatiivset söötu.