Ajax täiendas oma ridu Tottenhami ründajaga

Varem noortetasemel Ajaxis mänginud 24-aastase Hollandi koondislasega sõlmiti viieaastane leping.

Bergwijn lõi Spursi eest 81 kohtumises kaheksa väravat. Inglismaa klubisse läks ta PSV Eindhovenist 2020. aasta jaanuaris.

"See näitab Steveni ambitsioonikust, et ta otsustas astuda Ajaxi ridadesse," ütles peatreener Alfred Schreuder.

"Ta on paljude omadustega mängija. Tal on tohutu pealehakkamine. Muidugi olen õnnelik, et saime temaga lepingu sõlmida, kuna ta lisab meie meeskonda uut kvaliteeti," lisas Schreuder.

Üleminekutasu pole mitte ainult Ajaxi, vaid ka kõikide Hollandi klubide rekord.

"Kallid Spursi fännid, tänan teid kõiki toredate hetkede ja mälestuste eest," ütles Bergwijn Instagramis. "Oli au olla osa sellest ilusast klubist," lisas ta.