Inglise koondislane riputab 30-aastasena putsad varna

Wilshere teatas oma sotsiaalmeedialehel, et lõpetab karjääri, sest see on viimasel ajal tagaplaanile jäänud.

"On olnud uskumatu teekond imeliste hetkedega ning ma olen tänulik, et sain kõike seda oma karjääri jooksul kogeda," kirjutas Wilshere.

"Alates sellest, kui mängisin väikse poisina palliga tagaaias, kuni selleni, et olin armsa Arsenali kapten ning esindasin oma riiki MM-il. Ma olen täitnud oma unistused," lisas ta.

Lisaks tõdeb Wilshere, et raske on leppida karjääri lõppemisega, kuid see tundub õige otsus. "Nüüd, kui mul on olnud aega mõelda ning rääkida lähedastega, näen, et on õige aeg, ning jään oma karjäärile tagasi vaatama uhkusega, olenemata rasketest hetkedest," kirjutas ta.

Wilshere esindas Arsenali 197 kohtumises ning tegi debüüdi Arsenali eest 16-aastasena.