Politsei vahistas kolm Wimbledoni turvameest

The Guardiani andmetel puhkes kähmlus fännide ees ning põhjus seisnes selles, et üks turvamees süüdistas teist kolmetunnise puhkepausi tegemises.

"Kolm võistlustel töötavat meest vahistati süüdistatuna avalikus kakluses," kommenteeris politsei kõneisik olukorda CNN-ile.

Suurturniiril turvateenust pakkuva ettevõtte Knights Group Security allikas ütles, et juhtum oli piinlik. "Fännide ees kaklemine ei näe hea välja. See on kahjustanud ettevõtte mainet. Ma ei suuda uskuda, et nad seda tegid," lisas turvafirma allikas The Guardianile.