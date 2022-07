NHL-i draft'is valiti esimesena noorsportlased Slovakkiast

Neljapäeva öösel vastu reedet toimunud NHL-i draft oli esimene, mis toimus füüsiliselt pärast 2020. aastal alanud pandeemiat. Esimeses voorus valiti 32 mängijat ning esimeste hulgas oli esimest korda kaks mängijat Slovakkiast.

Esimesena valiti Juraj Slafkovsky, kes aitas Slovakkia koondise ajaloo esimese olümpiapronksini. Ta oli Pekingi olümpia ajal turniiri resultatiivseim mängija ning ka turniiri kõige väärtuslikum mängija, visates kokku seitse väravat. Slafkovsky suundub järgmisel aastal Montreal Canadiensi.

Teisena valiti Slovakkia noormängija Simon Nemec, kes suundub New Jersey Devilsisse.

Tänavune draft oli Slovakkia jaoks ajalooline, sest varem oli Slovakkia mängija kõrgeim positsioon draft'is olnud kolmas aastal 2000.

