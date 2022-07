Euroopa jalgpall võitleb küberkiusamise vastu

Kampaania pakub kiusamise ohvriks langenutele nõuandeid, kuidas end sellise kuritarvitamise eest kõige paremini kaitsta. UEFA uus programm sisaldab dokumentaalsarja "Outraged" ja uut veebiplatvormi, kus saab küberkiusust teada anda ja saada lisainfot juhtumite lahendamise kohta.

Programm on suunatud veebis toimuva vaenuliku käitumise ja diskrimineerimise ennetamisele kõigil suurvõistlustel, sealhulgas nii noorte, naiste kui ka meeste võistluste finaalvõistlustel järgmise kolme aasta jooksul. Kahjuliku sisu eemaldamise tagamiseks teeb UEFA koostööd suuremate sotsiaalmeedia platvormidega.

UEFA sotsiaalse vastutuse programmi direktor Michele Uva sõnul soovib UEFA võidelda küberkiusamise vastu konkreetsete meetmetega kogu Euroopa jalgpallis. Seejuures hakatakse kasutama uut sotsiaalmeedia modereerimistehnoloogiat, millega saab paremini küberahistamisega võidelda.

"Küberkiusamine võib jätta tõsiseid arme, eriti kui kiusatav osapool on juba eelnevalt vaimselt hapras seisus. Kui midagi sotsiaalmeedias öeldakse, siis ei saada aru, kui palju haiget see võib teha või millised tagajärjed sellel on. See võib jätta jälje, sest me kõik oleme inimesed, meil kõigil on tunded," ütles programmi toetaja ja Prantsusmaa naiste koondise kapten Wendie Renard.

Paljud jalgpallurid ja ametnikud, sealhulgas veebiteel toimunud ahistamise tõttu ameti maha pannud Hispaania kohtunik Jesús Tomillero Benavente, osalevad lühikeses küberkiusamist käsitlevas dokumentaalfilmis. Dokumentaal kuulub UEFA viieosalisse sarja "Outraged", mis käsitleb diskrimineerimist ja väärkohtlemist. Vaatajateni jõuab dokumentaalfilm turniiri keskpaigas UEFA.tv ja UEFA telepartnerite kaudu.

Eesti Jalgpalli Liit peab samuti tähtsaks noorte heaolu ja turvalisuse tagamist, mistõttu anti 2021. aasta lõpus välja ligi 80-leheküljeline juhendmaterjal. See on eelkõige suunatud klubidele ja igapäevaselt jalgpallis tegutsevatele inimestele, sealhulgas ka lastele ja nende vanematele.

Jalgpalliliidu president Aivar Pohlaku sõnul pakub juhendmaterjal klubidele ja treeneritele teadmisi, mille abil lastele turvalise keskkonna loomisega iseseisvalt tegeleda, luua klubisisesed süsteemid ja mõelda erinevate elus ette tulevate olukordade peale. "Oluline on just süsteemne tegevus, mille osaks on ennetus, märkamine ja õige reageerimine," rääkis Pohlak.

Juhendmaterjaliga saab tutvuda EJLi kodulehel.

Lisaks on EJLi ja sotsiaalkindlustusameti lastekaitseosakonna koostöös toimuvatest koolitustest "Ennetamine ja märkamine spordikeskkonnas" osa võtnud mitusada treenerit, klubijuhti, nooretööjuhti ja jalgpalliliidu töötajat.