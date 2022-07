Voolaid ajaloolisest võidust: paanikat polnud, mehed uskusid

"Dinamo tuli tasa ja targu ning ega neil ka [avapoolajal] eriti momente ei tekkinud," rääkis Voolaid pärast magusat võitu Soccernet.ee-le. "Eurokogemust nende meeskonnal palju pole, nad mängisid kindla peale ja kompasid meid, tunnetasid ja otsisid, mis meie tase on, kuidas me nõelame ja vastu hakkame. Video pealt saab ju üht-teist teada, aga päris mängu liikumised-kiirused on teised," nentis Voolaid.

Avapoolaja kaotas Paide Gruusia pealinnas 0:1, teisel poolajal jäädi veel 1:2 kaotusseisu, ent klubi ajaloo esimese võidu eurosarjas tõid Eesti meeskonnale vahetusest sekkunud Ebrima Singhateh ja Kristofer Piht.

"Meil on koduliigast... ütleme nii, et mitte kõige meeldivamat kogemust olla kaotusseisudes," jätkas Voolaid. "Kuid oleme tagaajajana pigem säilitanud külma pea ja tulnud hea hooga teisel poolajal tagasi. Paanikat polnud. Vaheajal sai meestele öeldud, et värsked jalad tulevad. Head vahetused on meie mängu ennegi muutusi toonud, seetõttu võistkond jätkas innukalt ja mehed uskusid," lisas Paide juhendaja.