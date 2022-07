Neli Eesti ratturit jõudsid EM-i avapäeval temposõidus 20 parema sekka

Portugalis Anadias alanud maanteeratturite Euroopa meistrivõistlustel said Laura Lizette Sander ja Elisabeth Ebras naisjuunioride temposõidus vastavalt 11. ja 18. koha, Romet Pajur teenis meesjuunioride seas 13. ja Oliver Rüster 33. tulemuse. Kuni 23-aastaste meesratturite konkurentsis lõpetas Joonas Kurits 20. kohal ja ratast vahetama pidanud Gleb Karpenko 39. positsioonil.

22-kilomeetrisel tehnilisel rajal ja väga palavates tingimustes sõidetud võistlusel mõõdeti Sandri ajaks 35 minutit ja 24 sekundit. Euroopa meistriks krooniti teistest peajagu tugevam olnud sakslanna Justyna Czapla, kellele teise koha pälvinud prantslanna Eglantine Rayer kaotas 45 ja kolmanda koha saanud belglanna Febe Jooris 48 sekundiga. Sander kaotas võitjale ühe minuti ja 54 sekundiga. "Jalad olid okeid, aga organism oli ikka veidi kinni kahjuks," ütles Sander pärast võistlust. "Arvan, et see oli selle kuumuse pärast. Siin pea ka hullult valutas tõusu otsas, aga muidu olen kohaga rahul."

Teise eestlannana stardis olnud Elisabeth Ebrasel tuli kaks kilomeetrit enne finišit kett maha. Sakslannale kogunes lõpuks kaotust kaks minutit ja 24 sekundit, mis andis 18. koha. "Ausalt öeldes arvan, et kuumus mind väga ei seganud ja usun, et oleksin ka esikümne lähedale sõitnud, aga seekord läks nii," nentis Ebras.

Meesjuunioride 22-kilomeetrises temposõidus sai Euroopa meistri tiitli Luksemburgi rattur Mathieu Kockelmann ajaga 28.06. Hõbemedali teenis belglane Jens Verbrugghe (+0.19) ja pronksi sakslane Emil Herzog (+0.35). Pajur kaotas võitjale ühe minuti ja 31 sekundiga ning sai 13. koha, Oliver Rüster jäi võitjale alla kolme minuti ja kaheksa sekundiga ning sai 33. tulemuse.

"Eks ma natuke ikka pettunud olen, sest lootsin ise sisimas paremat kohta, aga sõitsin endast kõik välja ja tegin oma sõitu nii nagu tegema peab," ütles Pajur. "Grupisõit sobib mulle kindlasti rohkem. Nii kaua kui ma rattaga tegelenud olen ja kuumaga sõitnud, siis see ei ole mind heidutanud ja ma loodan, et see ei tee ka grupisõidus midagi halba," lisas ta.

Kuni 23-aastaste meesratturite konkurentsis krooniti Euroopa meistriks belglane Alec Sedaert ajaga 27.25, mis teeb keskmiseks kiiruseks üle 48 km/h. Teise koha sai horvaat Fran Miholjevic (+0.50) ja kolmanda prantslane Eddy le Huitouze (+0.51). Valitsev kuni 23-aastaste ratturite temposõidu Eesti meister Kurits kaotas võitjale ühe minuti ja 51 sekundiga ning sai 20. koha.

"Arvestades asjaolusid - palav ilm ja tegelikult ei olnud rada mulle ka konti mööda, sest tuli palju asendist välja tulla - siis võib öelda, et võimsus oli enam-vähem, aga kohaga ei saa üldse rahule jääda," ütles Kurits võistluse järel. "Teadsin, et ilm on raudselt palav ja saan kuumapaugu, ent proovisin enne starti kõik õigesti teha. Alo Jakin oli mulle suureks abiks – valas külma vett seljale ja peale ning samuti oli külmakott seljal. Stardis oli veel väga hea tunne. Umbes kümnendal kilomeetril hakkas kuumus mõjuma."

Teise eestlasena stardis olnud Gleb Karpenko pidi tehnilise probleemi tõttu poolel võistlusmaal ratast vahetama ning kaotas lõpuks võitjale viie minuti ja kahe sekundiga. See andis 39. tulemuse.

Reedel sõidetakse Portugalis esmakordselt segateatesõidud, kus esmalt võistlevad 22 kilomeetrit paaris sõites mehed ja seejärel 22 kilomeetrit paaris sõites naised. Juunioride võistlusel esindavad Eestit Ebras, Sander, Rüster ja Lauri Tamm ning kuni 23-aastaste sõidus Kristel Sandra Soonik, Aidi Gerde Tuisk, Karpenko ja Kurits.