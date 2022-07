Henn: eurosarja kohta hoidsime vastast päris hästi kinni

"Mänguliselt olen rahul, mängisime selliselt, et suutsime päris häid võimalusi tekitada," sõnas Flora peatreener Jürgen Henn kohtumise järel ERR-ile. "Euroopas on ikkagi väga raske mängida nii, et vastastel üldse võimalusi ei teki, arvan, et Euroopa kohta hoidsime vastase päris hästi kinni. Kripeldama jääb, et võimalusi oli piisavalt, et kaks või kolm väravat lüüa."

"Olukord käis päris kiirelt. Proovisin enda tsooni katta ja tuli selline päris ootamatu pall mulle pea peale, aga sain suunata nii, et läks päris hästi," sõnas 21. minutil kohtumise ainsa värava löönud Martin Miller."

"Võit on alati hea, natuke jääb ikka kripeldama: oleks tahtnud ikka rohkem kätte saada. Meil oli võimalusi, [Sergei] Zenjovil, mul, [Markus] Poomil. Oleks vabalt võinud jääda ka 3:0, aga vähemalt tuli võit ära," lisas Miller.

Vaata ka, mida rääkis Flora kapten Konstantin Vassiljev: