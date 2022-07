Müügile saabusid Eesti – Prantsusmaa valikmängu piletid

Eesti naiste jalgpallikoondist ootab sügisel ees selle aasta viimane kodune MM-valikmäng, kui A. Le Coq Arenal võõrustatakse 2. septembril maailma tippu kuuluvat Prantsusmaad. Pääsmed mängule on müügil Piletilevis.

Eesti – Prantsusmaa kohtumine toob A. Le Coq Arenale mitmeid nimekaid jalgpallureid, kes mängivad igapäevaselt Prantsusmaa, Inglismaa ja Itaalia tippklubides. Naiste FIFA edetabelis kolmandal kohal paikev Prantsusmaa on MM-valiksarja I-alagrupis 24 punktiga kindel liider, kes pole seni kaotanud ühtki mängu ning on vastaste võrku palli saatnud 40 korral.

Eesti koondis läheb kohtumisele vastu positiivse emotsiooniga, sest juunikuu lõpus tuldi Pärnus kaotusseisust üliedukalt välja ning Kasahstani vastu saadi kirja 4:2 võit. Lisaks MM-valiksarjas punktiarve avamisele ja kauaoodatud võidule valmistas rõõmu ka tõsiasi, et tegu oli ajaloolise skooriga: varasemalt pole Eesti valikmängudes nelja väravat ühes kohtumises löönud.

Prantsusmaa ja Eesti on käimasolevas valiksarjas korra juba kohtunud, kui võõrsil said eestlannad kirja 0:11 kaotuse. Varasemalt on koondised vastamisi läinud aastal 2009 ja 2010 ning kindlad võidud võtsid prantslannad ka toona.

Eesti ja Prantsusmaa lähevad A. Le Coq Arenal vastamisi 2. septembril kell 18. Staadioni väravad avatakse tund enne avavile kõlamist. Pääsmed kohtumisele on saadaval Piletilevis, täispileti hind on seitse eurot ning sooduspileti hind kolm eurot. Sooduspilet kehtib 2016. aastal ja hiljem sündinutele ning 1957. aastal või varem sündinutele.