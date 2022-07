Järgmine Venemaa hokikoondislane on tagaotsitav

25-aastane Kirill Kaprizov, kes mängib USA hoki kõrgliigas, on The Athletic andmetel tagaotsitav, sest teda kahtlustatakse võltsitud sõjaväekaardi ostmises aastal 2017.

Vene meedia sõnul lahkus Kaprizov pärast möödunud nädalal puhkenud skandaali Fedotoviga Ameerikasse, kuid Kaprizovi koduklubi Minnesota Wild andmetel hokistaar USA-s ei ole.

Regarding reports that Kirill Kaprizov is wanted in Russia for allegedly buying a military ID in 2017 and has returned to the United States, a #mnwild source says he is not in the U.S. Obviously this is a complicated story and I'm working to see if there's merit.