USA korvpallur sai hakkama ajaloolise kolmikduubliga

Ionescu viskas New York Liberty 116:107 võidumängus Las Vegas Acesi üle 31 punkti, võttis 13 lauapalli ning jagas kümme resultatiivset söötu. Kaheksast kaugviskest seitse tabanud Ionescust sai sealjuures esimene WNBA mängija, kes on kolmikduublis kogunud vähemalt 30 punkti.

Üheks kõigi aegade parimaks ülikoolikorvpalluriks peetava Ionescu jaoks oli see kolmas kolmikduubel WNBA-s, sama palju on suutnud vaid kahekordne olümpiavõitja Candace Parker.

Kuigi Ionescu on sel hooajal heas hoos, pole Libertyl nii hästi läinud: 12 naiskonna konkurentsis on New Yorgi tiim üheksa võidu ja 12 kaotusega üheksandal kohal. Liidriks on Chicago Sky 15 võidu ja kuue kaotusega, play-off'i pääseb kaheksa naiskonda.